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ensonhaber.com

FETÖ’cü hainlerin darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti.

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından demokrasiye karşı darbe girişiminde bulunuldu.

Darbe girişimine karşı Türk Halkı, demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara döküldü.

15 Temmuz darbe girişimi, Türk halkının cumhuriyet ve demokrasinin yanında yer alması ve gösterdiği cesur direniş sonucu başarısızlıkla sonuçlandı.

Darbe girişimi yaklaşık 21 saat sonucunda bastırıldı.

Milyonlarca vatandaş hain kalkışmada şehit olan kahramanları yad ederken AK Parti 15 Temmuz’a özel video yayınladı.

Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

15 Temmuz günü vatanımıza kasteden hain darbe girişimine karşı kadın, genç, yaşlı milyonlarca insanımızın canları pahasına verdiği kahramanlık, dik duruş, fedakarlık mücadelesini unutmadık, unutmayacağız. Bu uğurda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hürmet ve şükranlarımızı sunarız.