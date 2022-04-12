AK Parti, 20 maddelik torba yasa teklifini Meclis'e sundu

AK Parti, ekonomik düzenlemeleri de içeren 20 maddelik torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve milletvekili arkadaşları tarafından hazırlanan 20 maddelik torba yasa teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Bankacılık Kanunu'nda değişiklik içeren teklifle sigorta kapsamının genişletilmesi öngörülüyor.

Tüm ticari mevduat ve katılım fonu dahil edilecek

Teklifle sadece gerçek kişilere ait olup ticari işlemlere konu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarlarının değil resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve fınansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve katılım fonunun da sigorta kapsamına dahil edilmesi amaçlanıyor.

İstihdama ve fon bütçesine yönelik yeni düzenlemeler içeriyor

DHA'nın haberine göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun idari yapılanmasındaki görev dağılımının, artan iş yükünün etkin ve süreçleri hızlandıracak şekilde yürütülmesini teminen kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilmesi ve ihtiyaca binaen müdürlük sayısının artırılması ile destek personelinin istihdamına yönelik düzenlemeler getiriliyor.

Ayrıca Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişkin işlemler nedeniyle yapılan giderlerin, gerektiği hallerde fon bütçesinden karşılanabilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor.