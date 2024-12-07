AK Parti, 2025 yılı bütçesinin Genel Kurul sürecine hazır

AA

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2025 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel Kurulda bütçe görüşmelerinin 9 Aralık Pazartesi günü başlayacağını belirten Güler, görüşmelerin 12 gün süreceğini ifade etti.

20 ARALIK'TA GÖRÜŞMELER TAMAMLANACAK

Bakanlıklar ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçelerinin 8 turda görüşüleceğini kaydeden Abdullah Güler, 20 Aralık'ta görüşmelerin tamamlanacağını ve oylama yapılacağını anlattı.

Güler, görüşmelerin ilk gününde Genel Kurula, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceğini bildirdi.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin 9 Aralık Pazartesi günkü birleşimde gerçekleştirileceğini dile getiren Güler, bu birleşimde yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunum yapacağını söyledi.

"BAKANLARIMIZ BÜTÇELERİNİ ANLATACAK, ELEŞTİRİLERE CEVAP VERECEK"

Yılmaz'ın sunumun ardından bütçenin tümü üzerinde parti gruplarının 70'er dakika konuşacağını belirten Güler, "Görüşmelerin ilk gününde, Genel Başkanvekilimiz Efkan Ala ve ben parti grubumuz adına bütçenin tümü üzerinde 35'er dakika konuşma yapacağız. İlk günkü görüşmelerin ardından TBMM Başkanlığının ve bakanlıkların bütçelerinin görüşmeleri başlayacak. Bu görüşmelerde bakanlarımız, bakanlıklarının bütçelerini anlatacak ve eleştirilere cevap verecek." diye konuştu.

Bütçenin, Orta Vadeli Programa (OVP) uygun olarak hazırlandığının altını çizen Güler, görüşmelerde bütçenin verimlilik, sürdürülebilirlik, denetlenebilirlik ölçütleri içerisinde hazırlandığına ilişkin açıklamalar yapılacağını anlattı.

"BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE 136 MİLLETVEKİLİMİZE SÖZ VERMEYİ PLANLADIK"

Abdullah Güler, şunları kaydetti: