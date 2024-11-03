AK Parti, 22 yıl önce bugün iktidara geldi

Haber Merkezi

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001'de siyaset sahnesinde yerini aldı.

AK Parti, önüne konulan her türlü engelleri aşarak sürdürdüğü iktidarının 3 Kasım'da 22’inci yılını doldurdu.

AK Parti, 3 Kasım 2002'deki seçimle ilk kez iktidara geldiği günden bu yana hizmetlerini sürdürüyor.

SAYISIZ PROJEYE İMZA ATILDI

Ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, teknolojiden turizme AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında, tüm bu alanlara damgasını vuran sayısız proje hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti'den cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek için alınan '367 kararı', Türk demokrasi tarihine 'e-muhtıra' olarak geçen 27 Nisan bildirisi, kapatma davası, 7 Şubat 2012'deki MİT krizi, 2013'te yaşanan Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık yargı-emniyet darbe girişimi ve son olarak 2016'da FETÖ'nün Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişimi olarak tarihe geçen 15 Temmuz darbe girişimi, milletin desteğini arkasına alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu sayesinde bertaraf edildi.

YERLİ OTOMOBİL HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

AK Parti iktidarında büyük projelere imza atılırken, yerli ve yabancı girişimciler bir araya geldi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un ise Cumhuriyetin 100. yılında yollarda yerini alması ile 60 yıllık hayal gerçek oldu.

DEV FİNANS MERKEZİ VE EKONOMİK YATIRIMLAR

Hizmete alınan devasa yatırımlardan biri de İstanbul Finans Merkezi oldu.

Böylece Megakent İstanbul'u dünya finans merkezi haline getirme yolunda önemli bir adım atıldı.

65 milyar liralık yatırımla 50 bin kişilik istihdam oluşturuldu.

ENERJİ ALANINDA YAPILANLAR

Türkiye'nin her geçen gün daha çok söz sahibi olduğu bir diğer alan ise enerji.

Kaynak ülkeler ile tüketici pazarları arasında geçiş güzergahında bulunan Türkiye'nin jeopolitik konumu, merkez ülke olabilme avantajını barındırıyor.

Devreye alınan Karadeniz doğalgazı, Gabar'da bulunan petrol ve Akkuyu Nükleer Santrali bunun temellerini oluşturuyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜ ŞEHİR HASTANELERİYLE GÜÇLENDİRİLDİ

AK Parti iktidarında diğer alanlarda da yatırımlar hız kesmeden devam etti. Hizmete alınan ve yapımı süren 33 şehir hastanesi ile sağlıkta adeta devrim yapıldı.

Fiziki altyapısı, yatak kapasitesi ve yüksek teknolojiyle şehir hastaneleri özellikle salgın döneminde sistemi ayakta tuttu.

SAVUNMA SANAYİİ ALTIN ÇAĞINI YAŞADI

Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara ulaşırken, Türkiye dünyanın sayılı insansız hava aracı üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girdi.

Organize sanayi bölgesi sayısı 192'den 325'e çıkarılırken, 22 endüstri bölgesi, 79 teknopark kuruldu. Uzay Ajansı da faaliyete geçerken, Milli Uzay Programı belirlendi. Savunma sanayisinin millileştirilmesi yönünde büyük adımlar atılarak, milli savaş gemisi MİLGEM) Atak helikopteri, temel eğitim uçağı Hürkuş, TCG Anadolu, modern piyade tüfeği, milli tank Altay, insansız hava aracı ANKA gibi projeler hayata geçirildi.

İHA'LAR VE SİHA'LAR TERÖRLE MÜCADELEDE ETKİN ROL OYNADI

Terörle mücadelede etkin olarak kullanılan yerli Bayraktar TB2, İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'lar üretildi.

Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan 150 yıllık rüya Marmaray hizmete açıldı.

ULAŞIMDA NELER YAPILMADI Kİ...

AK Parti iktidarı döneminde Türkiye ilk kez hızlı trenle de tanıştı. Türkiye'nin dört bir yanına bölünmüş yollar yapıldı.

Marmaray'a kardeş olan Avrasya Tüneli açıldı.

İstanbul Boğazı'na yapılan 3'üncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul-İzmir arasındaki yolculuk süresini 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü hizmete girdi.

EĞİTİMDE YATIRIMLAR

AK Parti döneminde eğitimde 4+4+4 eğitim sistemine geçildi. Okullarda ücretsiz ders kitapları dağıtıldı.

Üniversiteye girişteki katsayı uygulaması ve harç parası uygulaması kaldırıldı.

AK Parti döneminde yargı alanında önemli düzenlemeler yapıldı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler kaldırıldı.

YARGIDA REFORMLAR

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi. Kamuda ve eğitimde kılık kıyafet serbestliği getirildi. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi kapsamında özel okullarda anadilde eğitim serbestliği, anadilde savunma hakkı getirildi.

Üniversitelerde farklı dil ve lehçelerde araştırmalar yapılması, enstitüler kurulması, seçmeli ders konulmasının önü açıldı. Farklı dil ve lehçelerde yayın yapılmasına izin verildi.

DIŞ İLİŞKİLERDE SORUN ÇÖZEN ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye, bu dönemde G20, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gibi birçok uluslararası kuruluşta dönem başkanlığı yaptı.

Afrika açılımı, Latin Amerika açılımı, Asya- Pasifik açılımlarıyla daha önce hiç gidilmeyen, ilişki kurulmayan birçok ülke ile diplomatik ilişkiler kuruldu.

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olundu. Türkiye'nin dış temsilcilik sayısı ise 163'den 252'ye yükseltildi.

TERÖRLE MÜCADELE

Yıllardır Türkiye'yi tehdit eden, çukur stratejisiyle Türkiye'yi iç kargaşaya sürüklemeye çalışan PKK terör örgütüne darbe üzerine darbe indirildi.

İçeride ihanet şebekesi FETÖ'ye karşı mücadele verilirken, sınır ötesinde de terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya karşı Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları gerçekleştirildi.

Pençe-Kilit operasyonları ise halen devam etmekte olup, terörle mücadele son sürat devam ediyor. Terör örgütünün liderleri ise MİT operasyonları ile etkisiz hale getiriliyor.