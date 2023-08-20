AK Parti 22'nci yaşını kutlayacak: Vefa kavramı vurgulanacak 14 Ağustos 2001'de siyasi hayatına başlayan AK Parti 22'nci yaşını Ankara’da düzenlenecek programda kutlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek programda vefa kavramı öne çıkacak.

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14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti bu yıl 22’nci yaşını kutluyor.

Kutlama programı perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ATO Congresium’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün ilk olarak partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak, ardından anma programına geçecek.

Film gösterimi gerçekleştirilecek

AK Parti’nin 22’nci yıl anma töreninde öncelikle 2001’den bu yana yaşananları anlatan bir film gösterilecek.

14 ve 28 Mayıs seçimleri sürecinde kullanılan müzikler sahnede canlı icra edilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından program sona erecek.

Vefa kavramı öne çıkacak

AK Parti’nin 22’nci yaş kutlamalarında vefa kavramı da öne çıkacak.

Geçmişten bugüne parti kademelerinde görev yapan ve partiye üyelik bağı bulunan herkese davetiye gönderildi.

Yoğun katılım olacak

Başkent’teki törene yoğun katılım bekleniyor.

Programda çevre, sıfır atık ve geri dönüşüme de vurgu yapılacak.

Törende tüm katılımcılara birer fidan hediye edilecek.