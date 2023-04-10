AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı öncesi Ankara yollarında önlemler Başkentte bazı yollar, yarın 11.00'de başlayacak AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na yönelik emniyet tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.

AA

AK Parti 14 Mayıs seçimleri için aday vekillerini tanıtıyor.

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı yarın Ankara'da yapılacak.

Bazı yollar trafiğe kapatılıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek toplantı sona erene kadar çevredeki bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

İşte kapatılacak yollar:

Buna göre, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile kavşağa bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'nın Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğine kapatılacak.