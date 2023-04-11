AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Murat Kurum'a yoğun ilgi İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

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AK Parti, Cumhurbaşkanı ve parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde seçime hazırlanıyor.

1 ay gibi kısa bir sürenin kaldığı tarihin en önemli seçimlerinde, pusulada yer alacak olan 4 isim belirlendi.

Ardından sıra milletvekili adaylarına geldi.

Bu kapsamda partiler aday listelerini belirleyip, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ulaştırdı.

Böylelikle siyaset arenasında heyecan bir kez daha arttı.

Bugün ise adaylar resmen görücüye çıktı. Başkent Ankara, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Coşkulu bir kalabalığın katıldığı programda, yüzlerce vatandaş salondan taştı.

İstanbul'un milletvekili adayına yoğun ilgi

Tüm bakanların yer aldığı günde, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, saatler öncesinden salona geldi.

Burada vatandaşlarla yakından ilgilenen Bakan Kurum'a yoğun ilgi gösterildi.

Farklı illerden gelerek bugüne şahitlik eden partililer, Kurum ile fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştirdi.

Kendisine uzatılan notu aldı

Hiçbir teklifi geri çevirmeyen Murat Kurum'un o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Kurum'un vatandaşlarla görüştüğü sırada bir kişinin yazdığı notu alması dikkat çekti.

İşte o anlar...