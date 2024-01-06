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AK Parti adaylarını açıklıyor! 28 il yarın duyurulacak

AK Parti adaylarını açıklıyor! 28 il yarın duyurulacak AK Parti aralarında İstanbul'un da olduğu 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayını açıklayacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da kamuoyuyla paylaşılacak.