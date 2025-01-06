AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek TBMM’ye tabutla geldi

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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökçek, "Yarın konser vurgunları ile gündeme gelen Ankara Büyükşehir belediyesi ile ilgili büyük bir skandal daha ortaya çıkacak. Gördüklerinize duyduklarınıza inanamayacaksınız." ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi.

Malzemeler, basın toplantısının yapılacağı odaya konuldu.

Ayrıca tabut, ceset torbaları ve kefenin konulduğu yerde bulunan "Ankara'da vurgunun adı ölüm!" yazısı da dikkat çekti.