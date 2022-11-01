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    AK Parti başörtüsüne yönelik Anayasa değişiklik teklifini MHP ile paylaştı

    AK Parti tarafından hazırlanan başörtüsüne yönelik Anayasa'da değişiklik teklifi, MHP kurmayları ile paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 17:43
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    AK Parti başörtüsüne yönelik Anayasa değişiklik teklifini MHP ile paylaştı

    Kamuoyunda başörtüsüne yasal ve Anayasal güvence tartışmaları devam ediyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasal değişiklik için düğmeye bastı.

    Metin MHP ile paylaşıldı

    AK Parti, bu kapsamda çalışmalarını tamamlayarak değişiklik teklif metnini MHP ile paylaştı.

    MHP'nin metin üzerinde çalışmalarını bitirmesinin ardından da muhalefet turuna çıkılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında açıklayacak

    Yarın düzenlenecek AK Parti grup toplantısında, teklif ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

    360 vekil desteği referandum yolunu açacak

    MHP'nin çalışmalarını tamamlaması ve muhalefet turlarının ardından Genel Kurul'a gelecek teklif 5'te 3 çoğunluğun onaylaması durumunda, Anayasa değişikliği gerçekleşmiş olacak.

    Teklif eğer 360 milletvekili tarafından onaylanırsa da değişiklik için referandum yolu açılmış olacak.

    AK Parti başörtüsüne yönelik Anayasa değişiklik teklifini MHP ile paylaştı #1


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