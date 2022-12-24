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    AK Parti çalışmalara başladı: Seçim için masada 3 tarih var

    AK Parti çalışmalara başladı: Seçim için masada 3 tarih var

    Seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti’de 30 Nisan, 14 Mayıs ve 18 Haziran olmak üzere 3 farklı seçim tarihi üzerinden detaylı çalışmalara başlandığı öğrenildi.
    • 24.12.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 10:29
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    Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için beklenen tarih yaklaştıkça, siyasi partiler de hummalı çalışmalar arttı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı ile çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı kanadı, çeşitli senaryolara da kendini hazırlamayı sürdürüyor.

    Seçim her ne kadar 2023'ün haziran ayında yapılacak gibi görünse de Ak Parti kanadı her ihtimal üzerine hazırlığını yapıyor.

    Seçim takviminin netleştirilmesi için çalışmalar hızını artırıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, teferruatlı çalışma talimatı

    Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan, önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında seçim hazırlıklarına yönelik detaylı bir çalışma yapıldığı bilgisini paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim işleri başkanlığına konu hakkında teferruatlı bir çalışma yapması için talimat verdiği öğrenildi.

    AK Parti çalışmalara başladı: Seçim için masada 3 tarih var #1

    3 farklı tarih masaya yatırıldı

    En geç haziran ayında yapılması gereken 2023 genel seçimleri için 3 farklı tarih dillendirildi.

    Toplantıda 30 Nisan, 14 Mayıs ve 18 Haziran tarihleri ayrı ayrı ele alındı. Her ihtimalin değerlendirildiği toplantıda, taslak bir takvim oluşturuldu.

    Seçimin ikinci tura kalma ihtimaline karşı, özellikle 30 Nisan tarihi üzerinde değerlendirmeler yapıldı.


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