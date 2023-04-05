AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay saldırıya uğradı AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 5 kişinin saldırısına uğrayıp, darbedildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Çorum'da AK Parti İl Başkanlığı görevine 13 Mart’ta başlayan Avukat Murat Günay, Çorum Valiliği yanındaki otoparkta bulunan aracına doğru yürürken, aralarında eski köy muhtarının da yer aldığı 5 kişinin saldırısına uğradı.

İhtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar konusunda çıkan tartışma sonrası yapılan saldırının ardından Günay darp raporu aldı.

Suç duyurusunda bulundu

Günay, Z.O., Ü.B., S.E., F.Y. ve H.T.'den şikayetçi olup Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na, 'yağmaya teşebbüs ve darp' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Saldırı kameralara yansıdı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.