AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay saldırıya uğradı
DHA

Çorum'da AK Parti İl Başkanlığı görevine 13 Mart’ta başlayan Murat Günay, Çorum Valiliği yanındaki otoparkta bulunan aracına doğru yürürken, aralarında eski köy muhtarının da yer aldığı 5 kişinin saldırısına uğradı.

İhtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar konusunda çıkan tartışma sonrası yapılan saldırının ardından Günay darp raporu aldı.

Suç duyurusunda bulundu

Günay, Z.O., Ü.B., S.E., F.Y. ve H.T.'den şikayetçi olup Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na, 'yağmaya teşebbüs ve darp' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Saldırı kameralara yansıdı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

AK Parti Çorum İl Başkanı, 5 kişi tarafından darbedildi #1
AK Parti Çorum İl Başkanı, 5 kişi tarafından darbedildi #2
AK Parti Çorum İl Başkanı, 5 kişi tarafından darbedildi #4