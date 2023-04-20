AK Parti Çukurova binasına silahlı saldırı AK Parti'nin Çukurova ilçesindeki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahla binayı tarayan saldırgan güvenlik güçleri tarafından yakalanarak Çukurova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Seçim tarihi yaklaşınca karanlık eller devreye girdi.

AK Parti'nin Adana'nın Çukurova ilçesindeki parti binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edildi.

Saldırgan yakalandı

Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi.

Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli Çukurova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun"

Konuya ilişkin açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den geldi.

Kandemir Twitter hesabından yaptığı açıkalamada şu ifadelere yer verdi:

"Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun."

"AK Parti'ye karşı olduğum için yaptım"

Olayın ardından bölgede bulunan AK Parti Sözcüsü part binasını ziyaret etti.

Çelik burada basına bilgi verirken saldırganın AK Parti'yi isteyerek hedef aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Çelik şöyle konuştu:

"Saldırgan, AK Parti'ye karşı olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylüyor. Şu partiye mensubum, AK Parti'ye karşı olduğum için yaptım. AK Parti’den rahatsızım bu yüzden yaptım gibi bir söylemi var."

O anlar kamerada

Saldırganın 10 el ateş ettiği belirlenen saldırı anları çevredekilerin telefon kameralarına yansıdı.

Uzun namlulu bir silahla bina önüne gelen saldırganın nişan alarak binayı taradığı görülüyor.