AK Parti Çukurova binasını kurşunlayan saldırgan tutuklandı Adana'da "Atatürk için yaptım" savunmasıyla AK Parti binasını kurşun yağmuruna saldırgan cezaevine gönderildi.

İHA

Seçime sayılı günler kala provokasyon peşinde koşanlar boş durmuyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi.

Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

"Atatürk için yaptım"

İsminin 24 yaşındaki E.K. olduğu öğrenilen şüpheli Emniyet Müdürlüğüne götürülürken "Atatürk için yaptım, CHP'nin binasına sıktılar." dedi. "Kim sıktı?" diye sorulması üzerine şüpheli "Bilirler kim sıktığını, cesur olun, cesur, Türkiye cesur olsun." cevabını verdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan bugün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.