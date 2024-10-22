AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahla saldıran sanığın yargılanmasına başlandı

AA

AK Parti'nin Adana'nın Çukurova ilçesindeki parti binasına, 20 Nisan 2023'te silahlı saldırı düzenlendi.

Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edildi.

Saldırıda bulunduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

"MÜVEKKİLİMİN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

Görülen duruşmaya tutuklu sanık Erdem Kaya, sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle katılmazken, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin yaklaşık 1 ay önce intihar girişiminde bulunduğu için yürüyemediğini savunarak, "Müvekkilimin psikolojik sorunları var. Kendisi Çukurova Devlet Hastanesi'nde uzun süre psikiyatrik tedavi görmüştür. Sanığın herhangi bir siyasi partiye üyelik kaydı bulunmamaktadır." ifadesinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Hakim, Kaya'nın cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilip rapor alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

NELER YAŞANDI

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına 20 Nisan 2023'te pompalı tüfekle ateş eden Erdem Kaya tutuklanmış, sanık hakkında "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan 4 yıl, "silahla tehdit" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplamda 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.