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    AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2006 kış tatbikatındaki görüntülerini paylaştı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde katıldığı 2006 kış tatbikatındaki görüntüler, AK Parti tarafından anı olarak paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 15:19
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    AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2006 kış tatbikatındaki görüntülerini paylaştı

    AK Parti'nin resmi Instagram hesabından, geçmişi anmaya yönelik TBT yapıldı.

    Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşım, çok sayıda beğeni aldı.

    Hesapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Şubat 2006 yılında katıldığı ve Kars-Sarıkamış'ta yapılan kış tatbikatına ait fotoğrafı paylaşıldı.

    BAŞKOMUTAN ETİKETİ DİKKAT ÇEKTİ

    Paylaşımı TBT notu ile yayınlayan AK Parti'nin, 'Başkomutan' etiketini kullanması da dikkat çekti.

    AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın 2006 kış tatbikatındaki görüntülerini paylaştı #1

    AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın 2006 kış tatbikatındaki görüntülerini paylaştı #2

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