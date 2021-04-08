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- AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2006 kış tatbikatındaki görüntülerini paylaştı
AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2006 kış tatbikatındaki görüntülerini paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde katıldığı 2006 kış tatbikatındaki görüntüler, AK Parti tarafından anı olarak paylaşıldı.
- Haber Merkezi
- 08.04.2021 - 13:44
- Güncelleme : 08.04.2021 - 15:19
AK Parti'nin resmi Instagram hesabından, geçmişi anmaya yönelik TBT yapıldı.
Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşım, çok sayıda beğeni aldı.
Hesapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Şubat 2006 yılında katıldığı ve Kars-Sarıkamış'ta yapılan kış tatbikatına ait fotoğrafı paylaşıldı.
BAŞKOMUTAN ETİKETİ DİKKAT ÇEKTİ
Paylaşımı TBT notu ile yayınlayan AK Parti'nin, 'Başkomutan' etiketini kullanması da dikkat çekti.