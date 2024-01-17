AK Parti, deprem bölgesinde aday göstereceği isimlerde değişikliğe gitti CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Lütfü Savaş'la yola devam kararı alırken AK Parti'den deprem bölgesindeki illerle ilgili değişiklikler geldi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya ve Adana'da belirlenen yeni adayların isimleri netleşti.

ensonhaber.com

AK Parti, yerel seçimlerde seçmenin karşısına çıkaracağı adayları büyük oranda netleştirdi.

Bu isimlere tebliğ telefonları gitmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre; deprem bölgesindeki birçok ilde belediye başkanları değişiyor.

Depremin vurduğu illerde isimler değişti

Buna göre; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yerine Fırat Görgel geliyor.

Adıyaman Belediyesi'nde ise Süleyman Kılınç'ın yerine Ziya Polat aday gösterilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde de değişim yaşanacak. Selahattin Gürkan'ın yerine Sami Er'in adaylığında karar kılındı.

AK Parti yerel seçime değişim ve dönüşüm içerisinde girerken CHP'nin deprem bölgesindeki adaylarında değişim yaşanmadı.

CHP'de Hatay'da aday bulamadık itirafı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yeniden Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterilen Lütfü Savaş, tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

Depremzedeler tarafından istenmeyen CHP'li Lütfü Savaş'ın adaylığıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özel, "Depremde nasıl bir sorumluluğu var bilmiyorum. Alternatif bulamadık, kırsaldan çok oy alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'den deprem bölgesine özel kriter

AK Parti, deprem bölgesinde özel çalışmalar yaptırıyor.

Sadece belediye başkanları değil belediye meclis üyeleri için de titiz bir çalışma mevcut.

Deprem bölgesindeki meclis üyelerinin mühendislerden oluşması için özel kriterler getirildi.