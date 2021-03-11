AK Parti doğruladı: Seçim barajı düşürülecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim barajının yüzde 7 ile 5 arasında bir seviyede olabileceğini söyledi.

Türk siyasetinde uzun zamandır devam eden seçim barajı tartışmalarıyla ilgili devam eden çalışmaların sonuna gelindi.

CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

7 Mİ OLUR 5 Mİ OLUR, ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Hayati Yazıcı, "Türkiye'de yüzde 10 barajı uygulanıyor. Dünyada en yüksek barajı uygulayan ülke Türkiye. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde çıta yüksek. Barajın çok anlamı kalmamış durumda ama herkesin parti kurması gibi bir gelenek de oluşabilir. Bunların denetlenmesi, takip edilmesi gibi konular Cumhuriyet Başsavcılığı bakıyor. Barajı makul bir yere getirme şeklinde çabamız var. 7 mi olur 5 mi olur, hangisi doğru şeklinde bir çalışmalar yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak. Bir rakam söylemem çok doğru olmaz, baraj bir noktaya inecek." dedi.