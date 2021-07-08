AK Parti döneminde yapılan, CHP'nin karşı çıktığı hizmetler

Muhalefet, AK Parti'nin görevde olduğu süreçte ülkeye hiçbir şey kazandırmadığını savunuyor. Peki, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'ye hangi mega projeler kazandırıldı?

2002 seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan AK Parti, 20 yıl boyunca iktidarını korumayı başardı.

Son dönemde; muhalefet tarafından AK Parti'nin bu sürede ülkeye hiçbir şey kazandırmadığı söyleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu söylemlere karşı AK Parti teşkilatlarının yapılan hizmetlerin vatandaşlara anlatılması yönünde sürekli talimatlar veriyor.

Peki gerçek ne? AK Parti sahiden taş üstüne taş koymadı mı? Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri kazandırılırken muhalefet nasıl bir tavır sergiledi?

Cevaplar, bu videoda!

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