AK Parti duyurdu: Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor

Haber Merkezi

400 bin kişiyi ilgilendiren gelişme...

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI SİLİNİYOR

Buna göre şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 tarihi itibarıyla prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçları tamamen silinecek.

2 MİLYAR LİRALIK BORÇ SİLİNECEK

Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyar liralık prim borcu ortadan kalkacak.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Usta, "Yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1/1/2015 öncesine ait zorunlu Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarını siliyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve nihai olarak da Genel Sağlık Sigortası'nın erişiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve toplumsal sağlık riskini azaltmak amaçlanmaktadır." dedi.

BORCU OLAN SAĞLIK HİZMETİ ALAMAYACAK

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor.

Sisteme borcu olan vatandaşların, 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek

9 MİLYON KİŞİ GSS KAPSAMINDA

Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunuyor.

Herhangi bir işte çalışmayan, emekli olmayan veya eşi, anne babası üzerinden bakılmakla yükümlü olmayanlar, Genel Sağlık Sigortalı olmak zorunda

Brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. 2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti.

Ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler ise, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz alabiliyor.

GEÇEN YIL UZATILMIŞTI

Geçen sene de benzer bir durum yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile borçluların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları 31 Aralık 2024'e uzatılmıştı.

TEKLİF PERŞEMBE GÖRÜŞÜLECEK

Kanun teklifinin, perşembe günü Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşüleceği öğrenildi.

Bir ailenin gelirinin kişi başına düşen aylık tutarının brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az olması halinde, kişinin GSS primi devlet tarafından ödeniyor.

Üçte 1'inden fazla olması halinde ise bu kişiler prim ödeyerek GSS'den yararlanabiliyor.

GSS primini ödeyemeyen yaklaşık 400 bin kişinin 250 milyon liraya yakın borcu olduğu ifade ediliyor.