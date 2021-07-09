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    AK Parti, ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifini sundu

    Ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu.
    • AA
    • 09.07.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 14:41
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    AK Parti, ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifini sundu

    AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM), torba yasa teklifinde bulundu.

    Sunulan teklifte ekonomik düzenlemeler yer aldı.

    18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön gören torba kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

    TEKLİFTE YER ALAN MADDELER

    TBMM Başkanlığına sunulan teklifin kapsamına cezalar ve görevden uzaklaştırmalar da dahil oldu.

    AK Parti, ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifini sundu #1

    TÜTÜN TİCARETİ

    Yasa teklifine göre:

    - Tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar 1 yıl ertelenecek.

    KAMUDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

    - Terörle mücadele kapsamında kamuda görevden uzaklaştırmayı düzenleyen kanunun süresi 3 yıl daha uzatılacak.

    GÜVENLİK KORUCU MAAŞI

    Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altında kalmayacak.

    KURUM GEÇİŞİ

    Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personelinin başka kurumlara geçişi önlenecek.

    ECZACILARA EK ÖDEME

    - Kurumsal hafızayı daimi kılmak amacıyla kurumda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

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