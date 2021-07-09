AK Parti, ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifini sundu

AK Parti, ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifini sundu

Ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM), torba yasa teklifinde bulundu.

Sunulan teklifte ekonomik düzenlemeler yer aldı.

18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön gören torba kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

TEKLİFTE YER ALAN MADDELER

TBMM Başkanlığına sunulan teklifin kapsamına cezalar ve görevden uzaklaştırmalar da dahil oldu.

TÜTÜN TİCARETİ

Yasa teklifine göre:

- Tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar 1 yıl ertelenecek.

KAMUDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

- Terörle mücadele kapsamında kamuda görevden uzaklaştırmayı düzenleyen kanunun süresi 3 yıl daha uzatılacak.

GÜVENLİK KORUCU MAAŞI

- Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altında kalmayacak.

KURUM GEÇİŞİ

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personelinin başka kurumlara geçişi önlenecek.

ECZACILARA EK ÖDEME

- Kurumsal hafızayı daimi kılmak amacıyla kurumda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek ödeme yapılacak.