AK Parti Elazığ Milletvekili zirai dondan etkilenen çiftçilere seslendi

AA

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Şehitler Haftası dolayısıyla tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Açıkkapı, Türkiye'nin birçok ilinde son 30 yılın en büyük zirai don olayının yaşandığına dikkati çekerek üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ÜRETİCİLERE SESLENDİ

Zirai don olayının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilk andan itibaren sahada tüm çalışmaları başlattığını vurgulayan Açıkkapı, üreticilere seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

Zirai dondan etkilenen çiftçilerimizin, vakit kaybetmeden Tarım ve Orman Bakanlığı il ya da ilçe müdürlüklerimize başvurarak zarar tespiti için bildirimde bulunmalarında fayda var. TARSİM sigortası olan üreticilerimiz, en kısa sürede ALO 172 TARSİM hattını arayarak ya da bağlı bulundukları acenteler üzerinden hasar ihbarında bulunsunlar. Hasar gören ürünlerinizin mevcut durumunun fotoğraflarla belgelenmesinde fayda var.

"BU AYMAZ TUTUM VE SÖYLEMLER ANCAK MİLLETİN HAFIZASINA HAKARET OLUR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Tank getir, bomba at ama kayyum atama" sözünü eleştiren Açıkkapı, "Bu millet tankın ne olduğunu, bombanın neye mal olduğunu darbelerde, 28 Şubat'ta, 15 Temmuz'da görmüştür. Şimdi siz çıkıp, bir hukuk sürecini tankla, bombayla tehdit etmeye kalkarsanız, bunun adına da siyaset derseniz bu kabul edilemez. Bu aymaz tutum ve söylemler ancak milletin hafızasına hakaret olur." diye konuştu.