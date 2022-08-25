AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı sel bölgesinde

Sele teslim olan Pınar Mahallesi'nde inceleme yapan başkan, İBB Başkanı'nın bu gibi durumlar için 'ıslah çalışması başlatacağım' demesinin üzerinden 2 yıl geçtiğini söyledi.

İstanbul Esenyurt'tan, yağış sonrası sel görüntüleri gelmeye başladı.

Yoğun yağıştan dolayı Pınar Mahallesi'nde bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı.

Selin yaşandığı Mahalleye giden AK Parti İlçe Başkanı Harun Özer ve AK Parti İstanbul İl yönetim kurulu üyesi Tarkan Burçak Uygun, su basan ev ve iş yerlerini dolaşarak yapılan çalışmaları inceledi.

"Buranın ıslah çalışmalarını yapacağız demesinin üzerinden 2 yıl geçti"

Yapılan dere ıslah çalışmalarını inceleyen AK Parti Esenyurt İlçe başkanı Harun Özer, “2008’de de bir sel baskını olmuştu burada, o dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi tarafından önlem alınmıştı. Aradan 10 yıl geçtikten sonra 2020 yılında da yine sel baskını oldu. Bu çalışmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından İSKİ üzerinden yapılıyor. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın buraya gelip biz buranın ıslah çalışmalarını yapacağız demesinin üzerinden iki yıl geçti.





"25 gün geçmesine rağmen hiçbir şey yapılmıyor"

Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bir sel baskını daha olmuştu, gördüğünüz gibi bu dereden taşan su evlerin alt katlarını, camiler, iş yerleri ve yollara zarar verdi. Aradan 25 gün geçmesine rağmen bir şey yapılmıyor, bir an önce tedbir alınması lazım. İstanbul Valisi koordinasyonunda bir toplantı düzenlendi, yılbaşına kadar çalışmaların bitirileceği söylendi.

"Yılbaşına kadar çalışmaların bitirilmesini bekliyoruz"

Geçtiğimiz ay İçişleri Bakanı da gelmişti, selden zarar gören insanlara devletimiz kaymakamlığımız aracılığıyla maddi yardımlar gerçekleştirdi. Ama buradaki sıkıntı bu çalışmaların bir an önce bitmesi gerekiyor. Yılbaşına kadar yağmur yağmasın diye dua edeceğiz çünkü temizlenmeyen bir sürü mazgallar ve tedbir alınmayan dere yataklarında bu sıkıntılar yaşanacaktır. Biz de AK Parti olarak üzerimize düşeni hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hem de Esenyurt meclisinde yapacağımızın sözünü verdik. İnşallah yılbaşına kadar çalışmaların bitirilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Sosyal medya belediyeciliğinin vatandaşa verdiği zararı görüyoruz"

Esenyurt AK Parti ilçe başkanı ile birlikte Sel bölgesinde incelemelerde bulunan AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Burçak Uygun, “Sabaha karşı başlayan sağanak yağışla yine Esenyurt’ta maalesef sel felaketi yaşandı. Biz ilçe başkanımız ile birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaydık. Sosyal medya belediyeciliğinin vatandaşa verdiği zararı görüyoruz. Yapacağız, edeceğiz demekle bu işler olmuyor. Görüyoruz ki üç seneden beri her yağmur yağdığında Esenyurt aynı şeyi yaşıyor.

"Verdikleri hiçbir sözü tuttuklarını görmedim"

Daha önce çok sözler verdiler, ben daha önce verdikleri hiçbir sözü tuttuklarını görmedim. Bizler bunu takipçisi olacağız. Sayın Valimiz, AFAD, bütün yetkililerimiz ve Bakanlığımızla birlikte, evleri zarar görenlere gerekli yardımlar yapılıyor. Bizler her zaman vatandaşımızın yanında olduk.” dedi.