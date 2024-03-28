AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan gençlere seslendi: Bu seçim yan yana gelme seçimimizdir AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yerel seçimler için gençlerden destek istedi.

AA

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, gençlere seslendi.

İnan, Türkiye'nin 81 ilindeki gençlere seslenmek istediğini belirterek, yerel seçimin en çok da gençleri etkilediğini vurguladı.

Kimi şehirlerin çok güzel imkanlara, kütüphanelere, gençlik merkezlerine kavuştuğunu aktaran İnan, bazı kentlerde ise gençleri kimsenin hatırlamadığını kaydetti.

"Gelin, 31 Mart'ta yaşadığımız şehirdeki Cumhur İttifakı adayına oyumuzu vererek kendimize bir iyilik yapalım"

Gençleri, gündelik hayata, öğrencilik yaşantısına doğrudan etkisi olan belediye yönetimlerinde verilecek kararda birlikte hareket etmeye davet eden İnan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tercihimizi belediyecilikte gençlik vizyonu ortaya koymuş AK Belediyecilikten yana kullanalım. 2023 seçimlerinde birtakım nedenlerden ötürü farklı tercihlerde bulunmuş olabiliriz. Ancak bu seçim yan yana gelme seçimimizdir. Bizi yok sayanlara gerekli cevabı hep birlikte vermeliyiz. Okuldan eve veya evden iş yerine gidip gelirken ulaşım sıkıntısı yaşamamalıyız. Türkiye büyüyüp gelişirken bazı şehirlerimizin yerinde sayması hatta geriye gitmesi oldukça düşündürücü. AK Parti belediyeciliğinin var olduğu illerde, gelen turist sayısı, öğrenci sayısı, şehrin canlılığı maalesef artarken, güzeller güzeli Çeşme, Kuşadası, Bodrum'a gelen ziyaretçi sayısı dahi gün geçtikçe azalmakta. Bu yerlerdeki su kesintileri nedeniyle vatandaşlarımızın tankerlerden su beklediği görüntüler hala hafızamızda. Bu sürecin seyrini değiştirmek en çok da gençlerin görevi. Şehirlerimiz, güzelliğini korusun. Gençlere dair alanların çokça mevcut olduğu, gençlerin hayatını kolaylaştıracak seviyeye kavuşsun. Gelin, 31 Mart'ta yaşadığımız şehirdeki Cumhur İttifakı adayına oyumuzu vererek kendimize bir iyilik yapalım."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)