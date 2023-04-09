AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir'den milletvekili adayı gösterildi Yaptığı etkinlikler ve kattığı dinamizmle dikkatleri üstüne çeken AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi.

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AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde güçlü ve yenilenmiş kadrolarla seçmen karşısına çıkıyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm kabine üyeleri farklı şehirlerden milletvekili adayı gösterildi.

Ayrıca uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.

AK Parti'de büyük revizyon

Buna göre son dönemde görev alan milletvekillerin yaklaşık yüzde 70'i değişti.

Siyasetten sanata, spordan bilim ve iş dünyasına kadar çok sayıda ismi milletvekili adayı gösteren AK Parti, yeni döneme de iddialı bir milletvekili kadrosuyla giriyor.

Bu isimlerden biri de gençliği ve dinamizmiyle AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan...

En dikkat çeken isimlerden biri: Eyyüp Kadir İnan...

İnan özellikle, AK Parti'nin Z kuşağına uzak kaldığına yönelik eleştirilere yaptıklarıyla cevap vermesiyle biliniyor.

Düzenlediği etkinlik ve buluşmalarla AK Parti'nin gençlerin gözdesi haline gelmesini sağlayan İnan'ın, parti teşkilatına getirdiği heyecan da cabası.

Yaptığı etkinlikler, teşkilata getirdiği dinamizmle fark yarattı

Eyyüp Kadir İnan şimdi de İzmir'de AK Parti sıralarından Meclis'e girebilmek için mücadele edecek.

AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi.

"Gençlik teşkilatlarında hizmet ettiğim, doğup büyüdüğüm şehir, memleketim İzmir'den milletvekili adaylığı yolundayım"

Öte yandan Eyyüp Kadir İnan'dan adaylık sonrası bir açıklama geldi.

Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan İnan, "AK Parti'den önce 30 yaşını bitirmemiş bir gencin seçilme hakkı yoktu. Liderimiz @RTErdogan gençleri hep yanı başında istediğini gösterdi! Seçilme ve temsil edilme yaşını 18’e indirdi. 17 yaşımdan itibaren Gençlik teşkilatlarında hizmet ettiğim, doğup büyüdüğüm şehir, memleketim İzmir'den milletvekili adaylığı yolundayım. Gençlik İçin Hemen Şimdi!" ifadelerini kullandı.