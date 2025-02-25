AK Parti Gençlik Kolları MKYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti

AA

AK Parti'de 12 Ekim'de başlayan kongre maratonu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 8'inci Olağan Büyük Kongre ile tamamlandı.

Ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delege oy kullandı.

MKYK LİSTESİ BELLİ OLDU

Kongrede partinin MKYK listesinde yer alacak isimler de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut A takımını büyük oranda yine merkez karar ve yönetim kurulu listesine almış bulunuyor.

Birçok genel başkan yardımcısı MKYK üyesi olarak listede yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI MKYK TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ

Yaşanan son gelişmede ise, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılan Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti.