AK Parti Gençlik Kolları sahada: Cumhurbaşkanı'nın selamını iletip bardak dağıttılar... Seçim süreci daralırken saha çalışmalarına hız katan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, kendileri gibi ilk kez oy kullanacak gençlere bardak dağıtarak sohbet etti.

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Türkiye, 14 gün sonra sandığa gidiyor.

Yurdun dört bir yanını heyecan sararken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehir şehir gezerek vatandaşları ile bir araya geliyor.

Bunun yanı sıra AK Parti Gençlik Kolları da sahada...

Saha çalışmalarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen grup, bu kez de ilk kez oy kullanacak gençlere yöneldi.

Bardak hediye ettiler

Ümraniye'de kapı kapı gezen gençlik kolları üyeleri, kendileri gibi ilk kez oy kullanacak vatandaşlara bardak hediye etti.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten ekip, vatandaşlarla temasa geçerek yürek ısıtan anlara neden oldu.

İşte o anlardan birkaç kare...