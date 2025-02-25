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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılan Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Toplantının sonunda Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, yaklaşan doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basketbol topu hediye etti.

MKYK ÜYELERİYLE PASLAŞTI

Basketbol topunu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sektirdi ve MKYK üyeleri ile paslaştı.

"TOP SİZDE, RAKİP KORKSUN, ATTIĞINIZ ÜÇLÜK OLSUN"

Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından, "Top sizde, rakip korksun. Attığınız üçlük olsun. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım." paylaşımında bulundu.