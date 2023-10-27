ensonhaber.com

Filistin'de devam eden saldırılara karşı dünyanın birçok noktasından tepki yağıyor...

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Türkiye'deki şubelerinde eylem yaptı.

30.000’i aşkın gencin katıldığı eylemde Türkiye’deki tüm il ve ilçelerindeki şubelerinde misafir oturma alanlarında ”Say Stop” mottosu kullanıldı.

Filistin atkıları takan grup yer kapatma eylemi gerçekleştirdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sessiz bir protesto

İnan, bombalarının hedefine çocukları, kadınları, hastaneleri ve tüm sivilleri koyan işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesini destekleyeceklerini belirtti.

Öte yandan bu eylemlerinin sessiz bir protesto olarak tüm dünyaya verdikleri bir mesaj olduğunu söyledi.

"Saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı eylemler sürecek"

İnan şu ifadelere yer verdi:

Bugün AK Gençlik, tüm Türkiye’de en güçlü ve en organize gençlik teşkilatı olduğunu bu büyük eylemle birlikte göstermiştir.



Bu gücümüz her zaman barışçıl amaçlarla, ülkemizin birliği ve bütünlüğü adına kullanılacaktır.



AK Gençlik ailesi, İsrail’in vahşet boyutunda saldırılarını sürdürdüğü bu günlerde gerek İsrail’e gerekse tüm destekçilerine #SayStop demek üzere eylemlerine devam edecek.