AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin hastaneye kaldırıldı Türkiye Buluşmaları kapsamında Muğla’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, havaalanında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Türkiye Buluşmaları kapsamında Muğla’ya geldi.

Şahin'i partililer, Dalaman Havalalanı'nda karşıladı.

HASTANEYE KALDIRLDI

Uçaktan indikten sonra rahatsızlanan Şahin, hastaneye kaldırıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Şahin'in rahatsızlanması nedeniyle toplantıya katılamayacağını belirterek, "Genel Başkan Yardımcımızın küçük bir rahatsızlığı söz konusu oldu, gecikmeden dolayı kusura bakmayın. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi hem şahsım hem teşkilatım hem Muğla adına iletiyorum." dedi.