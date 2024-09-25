AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin hastaneye kaldırıldı

Haber Merkezi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Türkiye Buluşmaları kapsamında Muğla’ya geldi.
Şahin'i partililer, Dalaman Havalalanı'nda karşıladı.
HASTANEYE KALDIRLDI
Uçaktan indikten sonra rahatsızlanan Şahin, hastaneye kaldırıldı.
AÇIKLAMA YAPILDI
AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Şahin'in rahatsızlanması nedeniyle toplantıya katılamayacağını belirterek, "Genel Başkan Yardımcımızın küçük bir rahatsızlığı söz konusu oldu, gecikmeden dolayı kusura bakmayın. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi hem şahsım hem teşkilatım hem Muğla adına iletiyorum." dedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış