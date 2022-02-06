AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'ten Hüda Kaya'ya tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın testinin pozitif çıkması ardından HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın twitterdan çirkin paylaşımına, Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından eşi Emine Erdoğan ve kendisinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladıktan sonra, sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapıldı.

O çirkin paylaşımlardan biride HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya ait.

"İNSANLIK DIŞI İFADEYİ LANETLİYORUZ"

Kaya'nın paylaşımından sonra Ömer Çelik twitter hesabından şu ifadeleri kullandı, "Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sn. Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz. Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu."





"KATİLLERE KÖLELİK YAPAN BİR ŞAHSİYETSİZLİK"

"En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."

"GEÇMİŞ OLMASIN"

Twitter hesabından, "Dilerim, geçmiş olmasın" paylaşımında bulunan Kaya'ya çok fazla tepki gelmişti.

TEPKİLER ÜZERİNE TWEET'İNİ SİLDİ

Tepkiler üzerine attığı tweeti silen Kaya, "Değer verdiğim insanlar hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım." paylaşımında bulundu.