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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, görevi Belgin Uygur’a devretti

    AK Parti’nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur’a devretti.
    • 01.11.2022 - 18:29
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 18:42
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, görevi Belgin Uygur’a devretti

    AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden "affını istediğini" açıklamıştı.

    Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine de Özlem Zengin getirildi.

    Devir teslim töreni yapıldı

    Özlem Zengin’in yerine ise Genel Başkan Yardımcılığı görevine Belgin Uygur getirildi.

    İHA'nın aktardığına göre AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreni ile Özlem Zengin Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur’a devretti.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, görevi Belgin Uygur’a devretti VİDEO

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, görevi Belgin Uygur’a devretti #1

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, görevi Belgin Uygur’a devretti #2


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