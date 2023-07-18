AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Bir reform partisiyiz Partililere hitap eden AK Parti Genel Başkanvekili Erfkan Ala, "Bir reform partisiyiz. Türkiye neye ihtiyaç duyuyor ise onu tereddütsüz yerine getiren partinin adıdır AK Parti" vurgusu yaptı.

DHA

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Gümüşhane'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Efkan Ala burada partililere hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

"Bir reform partisiyiz"

Ala yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

AK Parti 21 yıldır Türkiye'de çok büyük yeniliklere imza attı. Bir reform partisiyiz. Türkiye neye ihtiyaç duyuyor ise onu tereddütsüz yerine getiren partinin adıdır AK Parti. Bugüne kadar aldığı mesafeler ortadadır ve bundan sonra hedeflerine doğru yürürken de yine reformist kimliğiyle gerekenleri yaparak yürüyecektir. Bizim hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasına sokmaktır. Tabii buraya doğru giderken alınacak tedbirler yapılacak reformlar vardır ve bunları da biz zamanı geldiğinde tereddütsüz yapıyoruz. Almamız gereken inisiyatifleri alıyoruz. Tabii ki dünyada, etrafımızda olan biten bazı negatif gelişmeler de Türkiye'yi de etkiliyor. Ama onlara olmadan etrafımızda olup biteni de yöneterek yine yoluna devam eden de bu istikrarsız ortam, bölge, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar içerisinde bir istikrar adası olarak yoluna devam eden de Türkiye'dir. Bunu sağlayan da sizlersiniz.

"Sokaktan beklenti tehlikeli bir oyundur"

Seçimi kaybeden muhalefet partilerinin sokaktan beklenti içerisinde olduğunu ifade eden Ala şunları söyledi:

Dikkat ederseniz biz Türkiye'yi istikrar içerisinde hedeflerine doğru taşımaya çalışırken sizlerle, milletimizle hemhal olamayıp onların onlarla yeterince iletişim kuramayıp yani onların iradesini alamayıp büyük seçim yenilgileriyle ve sonra da kendi iç kargaşalarıyla uğraşan bazı siyasi partiler sandıkta bulamadıklarını sokaktan ummaktadırlar; bu tehlikeli bir oyundur. Türkiye bunu daha önce defalarca görmüştür ve bu millet ağır bedeller ödemiştir. Biz herkesin siyasetini politik platformlarda siyasetin platformlarında yapmasının doğru olduğunu düşünüyoruz, bunu söylüyoruz. Ve herkese de bunu tavsiye ediyoruz. Bir politikaya karşı çıkabilirsiniz, bunun yeri Meclistir, bunun yeri başka iktidar partisinin siyasi il başkanlıklarının önüne benzin bidonlarıyla gitmek değildir. Bu yıkıcı bir siyasettir. Böyle siyasete yakışmayan siyaset dışı veya siyasetin asla kabul edemeyeceği tavırları çok gördük ve bunların hepsiyle de siyaset yoluyla baş ettik.

"Sokak eylemi siyasetçinin tarzı olamaz"

Sokak eylemlerinin siyasetçinin tarzı olmadığını kaydeden Ala şöyle devam etti: