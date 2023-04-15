AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: ABD Büyükelçisi tarafını belli etmiştir ABD Büyükelçisi Jeff Flake'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesini değerlendiren Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımıza gitmeden, Kılıçdaroğlu'na gitmesi onu taraf pozisyonuna getirmiştir" dedi.

DHA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'dan gelen Yeni Azerbaycan Partisi heyetiyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantı da Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov, yaklaşan seçimlerde AK Parti'ye destek vereceklerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da bir açıklama yaptı. Kurtulmuş ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Destekleri için Yeni Azerbaycan Partisi'ne teşekkür ediyorum"

Numan Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

Türkiye uluslararası bir alanda güçlü olmasaydı, savunma sanayinde güçlü olmasaydı, bölgesel ve küresel sorunları çözebilme iradesini ortaya koymasaydı inanın ki Azerbaycan'da, Karabağ'ın işgalden kurtulması meselesinde, hiç şüphesiz eli zayıflamış olurdu. Bunun için Azerbaycanlı kardeşlerimiz de diğer ülkelerdeki dostlarımız da hatta ve hatta bizim Türk ve İslam dünyasının dışında kalan mazlum milletler de güçlü ve büyük bir Türkiye'nin kendi hayırlarına olduğunu biliyorlar. Kendi menfaatlerinin olduğunu yakından biliyorlar. Dua ve destekleriyle bu seçimde AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için görüşlerini beyan ediyorlar. Ben bu anlamda bu toplantının, bu basın toplantısının fevkalade anlamlı olduğunu ifade etmek isterim. Bu destekleri, dostlukları, kardeşlikleri dolayısıyla Yeni Azerbaycan Partisi'ne ve onların değerli genel başkan vekili başta olmak üzere heyetine huzurlarınızda yürekten teşekkür ederim. Allah razı olsun adımlarına rahmet olsun. Geldikleri bu çalışma dolayısıyla ortaya koyacakları fikirleriyle, dostluklarıyla da ümit ediyorum ki Türkiye'nin seçimine önemli ve büyük katkıları olacaktır.

"Flake'nin ziyareti taraf tutma gibi bir pozisyon ortaya çıkarmıştır"

ABD Büyükelçisi Jeff Flake ile ilgili soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş şu cevabı verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın kastettiği; bir Cumhurbaşkanlığı seçimine giriyoruz, bir yarışa giriyoruz. O yarışta Sayın Kılıçdaroğlu da aday Sayın Cumhurbaşkanımız da aday. Cumhurbaşkanımız aday olmakla birlikte aynı zamanda şu anda ülkenin cumhurbaşkanı. Böyle bir ziyaret yapıyorsan, niye ülkenin Cumhurbaşkanını ziyaret etmiyorsun? Niye önce buradan başlamıyorsun, manasında söylenmiş bir sözdür. Sayın Cumhurbaşkanımıza gitmeden, Kılıçdaroğlu'na gitmesi açıkçası; bir yerde bir taraf tutma ya da bir şekilde tarafını belirleme gibi bir pozisyon ortaya çıkarmıştır. Cumhurbaşkanımızın eleştirisi bunadır. Yoksa zaten Sayın Büyükelçi burada kendi misyon faaliyetleri çerçevesinde görevine devam ediyor. Kastedilen şey bizatihi burada Amerikan Büyükelçiliği'nin varlığı değil. Kastedilen şey; Cumhurbaşkanlığı yarışında Amerikan Büyükelçisi'nin biraz da taraf tutarmış gibi muhalefetin adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip, ülkede cumhurbaşkanı olan ve yeni dönemde cumhurbaşkanı adayı olan sayın cumhurbaşkanımızdan başlamamış olmasıdır.

Yeni Azerbaycan Partisi MYK Başkanı Tahir Budaqov da basın mensuplarının KKTC-Azerbaycan ilişkileri ve partisinin çalışmaları ile ilgili sorusuna yanıt vererek "KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki rolü önemli bir mesajdır, çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından toplantı sona erdi.