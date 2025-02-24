AA

AK Parti'de dün gerçekleşen 8'inci Olağan Kongre'nin ardından devir teslim törenlerine başlandı.

Bu kapsamda yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda yer alan Eyyüp Kadir İnan, Genel Sekreterlik görevini Fatih Şahin'den devraldı.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Devir teslim töreninde konuşan Şahin, "7,5 yıldır yürüttüğüm Genel Sekreterlik görevini bugün çok değerli kardeşim Eyyüp Kadir İnan'a teslim edeceğim. Partimizin, ülkemizin, davamızın, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir neferi olarak yine gece gündüz demeden Türkiye Yüzyılı hedefleri için çalışmaya devam edeceğimizin altını çiziyorum." dedi.

"BİZE ROL MODEL OLAN BİR İSİMDEN GÖREVİ DEVRALMAK BÜYÜK KIVANÇ"

AK Parti Genel Sekreteri İnan da "Ben, 17 yaşından itibaren AK Parti Gençlik Kolları'na üye olarak başlamış bir kardeşinizim. Sorumluluklar, makamlar gelip geçici, önemli olan davamızın neferi ve AK Parti'dir. Bugün benim için özel bir isimden, her daim bize rol model olan bir isimden bu görevi devralmak emin olun ki büyük bir kıvanç ve gurur. Bizleri bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.