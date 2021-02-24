AK Parti grubunda izletilen 3 farklı görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP belediyeciliği, CHP-HDP ittifakı ve eski Türkiye'yi gösteren görüntüleri AK Parti grubunda ekrana getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunda gündemi değerlendirmek üzere kameralar karşısına geçti.

Erdoğan, konuşmasını farklı görüntüler izleterek güçlendirdi.

Erdoğan'ın grup toplantısı'nda izlettiği CHP belediyeciliği ViDEOSU

KAR YAĞIŞI SONRASI YAŞANAN REZİLLİKLER

Ekranlara önce kar yağışının ardından CHP'li belediyelerde yaşanan skandallar getirildi.

Erdoğan, bu görüntülere ilişkin "Buradan CHP'ye oy vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum; CHP kayıp bir partidir. Bu kayıp tüm ülkenin kaybıdır. Geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından CHP belediyelerin yönetimindeki şehirlerde yaşanan manzaralar bile bu gerçeği gösterir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-HDP ittifakı ViDEOSU

CHP-HDP İTTİFAKININ KANITLARI

Ardından CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP arasında kurulan ittifakı deşifre eden görüntüler ekrana getirildi.

Erdoğan, CHP ile HDP arasındaki ittifaka ilişkin, "Teröristlerin sayısı on binlerdi, şimdi yüzlere düştü. Bu mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Terör örgütlerini ve siyasi uzantılarını korumak için, bunun sonucunu bize yıkacak kadar alçaldılar. 'Bunun sorumlusu Erdoğan'dır' diyor. Bunların cibilliyeti bozuk. 5-6 yıl içinde bu mücadeleyi gece gündüz demeden verdik. İçimiz kan ağlıyor. Biz onların intikamını alacağız. Ortağı HDP de böyle bilsin. Yine Ankara'dan İstanbul'a yürüsünler. Onlar yürürken biz de buradan sahili selamete çıkacağız. Onlara bu imkanı vermeyeceğiz. Yüzleri kızarmadan kimse terörü savunmaz. 'Teröre karşı ne yaptınız de engel olduk' diyorlar, teröristlerle yürüdünüz ne yapacaksınız daha? Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını eleştiren, 'yapamazsınız, edemesiniz' diyen siz değil misiniz? Düne kadar bölücü örgütün Suriye kolunu 'terör örgütü görmüyoruz' diyen siz değil misiniz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eski Türkiye VİDEOSU

ESKİ TÜRKİYE'Yİ GÖSTEREN GÖRÜNTÜLER

Bu görüntülerden sonra eski Türkiye'de yaşanan manzaralar ekrana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönemlere ilişkin, "Bir de 20 yıl öncesinin Türkiyesi'ne güzellemeler diziyorlar. Milletimiz 20 yıl önce neler yaşadığını unutmadı. Siz o dönemde ölüleri bile rehin aldınız." dedi.