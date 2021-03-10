AK Parti grubunda izletilen görüntü: Türkiye enerji alanında nereden nereye geldi

AK Parti grubunda izletilen görüntü: Türkiye enerji alanında nereden nereye geldi

Türkiye'nin enerji alanında yaşadığı olumlu değişime değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu hazırlattığı görüntülerle AK Parti grubunda ekrana getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunda gündemi değerlendirmek üzere kameralar karşısına geçti.

Türkiye'nin enerji alanın büyük yol aldığını söyleyen Erdoğan, bu iddiasını AK Parti Grup Toplantısı'nda izlettiği video ile güçlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlettiği videoda, eski hükümetler döneminde Türkiye'nin karanlıkta kaldığı, doğalgazın olmadığı, altyapıda hüsran yaşanan görüntülere rastlanırken; AK Parti döneminde bu makus tarihinin değiştiğini gösteren görüntüler de görüldü.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;

AK Parti grubunda izletilen görüntü: Türkiye enerji alanında nereden nereye geldi VİDEO