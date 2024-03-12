AK Parti Grup Başkan Vekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi'nin taleplerini açıkladı AK Parti Grup Başkan Vekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'nin yüksek oy aldığı Kocaeli, Sakarya ve Kütahya gibi illeri istediğini söyledi. Ala ayrıca YRP'nin bu şehirlerin yanı sıra 100'e yakın ilçeyi talep ettiğini de aktardı.

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31 Mart'a sayılı günler kala siyasi partiler yol haritalarını belirledi.

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan da, AK Parti'den ittifak yapmak için taleplerde bulundu.

Erbakan, isteklerinin reddedilmesi sonrası başta İstanbul ve Ankara'dan olmak üzere birçok bölgeden aday çıkardı.

Yaşananların ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi'nin taleplerini açıkladı.

Yeniden Refah, AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerleri istedi

Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulunan Ala, YRP'nin Kocaeli, Sakarya ve Kütahya gibi illeri istediğini söyledi.

Efkan Ala, istenen bazı illerin yanı sıra Yeniden Refah Partisi'nin 100'e yakın ilçe istediğini de belirtti.

Ala, YRP'nin istediği bölgelerde AK Parti'nin oy oranının yüzde 50'den fazla olduğunu da aktardı.

"Kocaeli'de yüzde 55, Sakarya'da yüzde 65 ile seçilmişiz"

"Yeniden Refah'la yaptık görüşmelerimiz bir mutabakata varamadık" diyen AK Parti Grup Başkan Vekili Ala, "Bizden daha ilk görüşmelerde ve ondan sonra da istedikleri yerler, bizim zaten yüzde 50'nin üzerinde oy aldığımız iller ve büyükşehirler oldu. Kocaeli'de yüzde 55, Sakarya'da yüzde 65 ile seçilmişiz" dedi.

Görüşmeler sırasında AK Parti'nin bir prensip kararı aldığını da ifade eden Ala, "Görüşmelerde şöyle bir anlayıştan hareket ettik. Bizde olan yüzde 50'nin, 60'ın üstünde olan il ve ilçeyi vermemizin ne anlamı olabilir?" şeklinde konuştu.

100'e yakın ilçe de gelen taleplerden biri oldu

Efkan Ala son olarak bu çerçevede, talep edilen 100'e yakın ilçe ve diğer yerlerle ilgili bir anlaşma sağlanamadığını, bu nedenle Yeniden Refah Partisi ile aralarında "anlaşamama konusunda anlaştıklarını" vurguladı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Efkan Ala konuyla ilgili şunları söyledi: