AK Parti'nin A Takımı belli oldu AK Parti Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler, Grup Başkanvekilliği'ne Muhammet Emin Akbaşoğlu Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

ensonhaber.com

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı.

28 Mayıs seçimlerinde yüzde 52,18 oy alan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı görevini bir kez daha üstlendi.

Siyasi gündem hareketli günlerden geçerken, dün TBMM açılışı da yapıldı.

Milletvekillerinin ant içme törenleri sonrasında gözler yeni kabineye dikildi.

Kabine'nin de açıklanmasıyla birlikte Meclis, önümüzdeki hafta çalışmalarına tam olarak başlayak.

Grup Başkanı Abdullah Güler

Öte yandan AK Parti Meclis grubu da belli oldu.

AK Parti Grup Başkanlığına Abdullah Güler seçildi.

Ayrıca Grup Başkanvekilliğine ise Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.