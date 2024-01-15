AK Parti'den emekliye ek zam açıklaması: Çalışmalar tamamlandığında teklife eklenecek AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenleme için bakanlıklarda çalışmaların devam ettiğini, çalışmalar tamamlandığında Komisyon ya da Genel Kurulda teklife ekleneceğini bildirdi.

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ensonhaber.com

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği ek zam bu hafta netleşiyor.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ocak ayı maaş zammı oranı belli oldu.

Buna göre; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 37.57 oranında artacak.

Ek zam beklentisi

Kök aylığı 7.500 TL'nin altında kalanlar ise en düşük emekli maaşına ek bir zam beklentisine girdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin torba teklifle ilgili basın toplantısında konuştu.

AK Parti'den açıklama

Abdullah Güler buradaki konuşmasında emekliye ek zam ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Bakanlıklar çalışmalarını sürdürüyor"

Güler, "Emekli zammı için bakanlıklarda çalışmalar devam ediyor. Netleştiğinde komisyon ya da Genel Kurul’da teklife eklenecek" dedi.

"Ortaya çıkan net bir durum yok, bir şey söyleyemem"

Abdullah Güler emekliye ek zam konusunda şu ifadeleri kullandı:

Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız yapıyorlar. Oransal artışlar, bütçe imkanları bunları bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Hepsi masada değerlendiriliyordu ortaya çıkan net durum olmadığı için buradan herhangi bir şeyi söyleme imkanım yok.



Emekli zammı için bakanlıklarda çalışmalar devam ediyor. Netleştiğinde komisyon ya da Genel Kurulda teklife eklenecek. Kısa çalışma ödeneği devam ediyor.

Kısa çalışma ödeneği

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili de konuşan Güler şunları söyledi:

2025 yılı 31 Aralık ve Cumhurbaşkanımıza uzatma yetkisi veriliyor. Şu ana kadar uygulamadan 650 bin kişinin yararlandığı baz alındığında istihdamın korunması adına önemli bir çalışmaydı süresi bittiği için süreyi uzatmış oluyoruz.



Yarın Meclis’imizde iç tüzük 59’uncu madde kapsamında Dışişleri Bakanımızın ve Milli Savunma Bakanı’mızın pençe kilit harekatı bölgesine sızma girişimi olarak Genel Kurul’umuzu bilgilendirme durumu söz konusu olacak. Yarınki gündemimiz bu şekilde. Daha sonraki günlerde de Somali Aden Körfezi’ndeki asker gönderme tezkeresi ile beraber Meclis çalışmalarımızın gündemi bu şekilde devam edecek.

Teklifin içerisinde yer alan başlıklar

Güler teklifte yer alan bazı maddelerin detaylarına ilişkin ise şu bilgileri verdi: