AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın görevine, İsmet Yılmaz gelecek

Biraz dinlenmek istediğini belirten AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın görevini, eski bakan ve Meclis Başkanı İsmet Yılmaz'ın devralması bekleniyor.

2023 seçimleri için partilerin çalışmaları başlarken, iktidar partisindeki görevlerde de birtakım değişikliklere gidildi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, görevi bırakma kararı aldığını açıkladı.

Naci Bostancı, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görev değişikliği için görüştü.

GÖREVİ İSMET YILMAZ ÜSTLENECEK

Görüşmeler neticesinde Bostancı’nın yerine, eski bakan ve Meclis Başkanı, mevcut TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın bu görevi üstleneceği öğrenildi.

BOSTANCI, GENEL MERKEZDE DURACAK

Bostancı'yla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçim sürecini göz önünde bulundurarak genel başkan danışmanı olarak merkezde değerlendirileceği konuları gündeme geldi.

Seçim hazırlıklarında Bostancı'nın koordinasyon görevini yürütmesi beklenirken, grup başkanvekillerinde herhangi bir değişiklik yapılacağına dair açıklama gelmedi.