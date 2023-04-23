AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım TBMM'ye İstiklal Marşı okuyarak veda etti AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan isimlerden birisi olan eski Başbakan Binali Yıldırım Meclis'te son konuşmasını yaptı. Yıldırım, "Dilerim ki ismimiz ülkeye hizmet etmiş birisi olarak anılır" diyerek veda etti.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

TBMM'nin açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu yapıldı.

AK Parti adına grup konuşmasını eski Başbakan Binali Yıldırım yaptı.

Meclis'e veda etti

AK Parti'de 14 Mayıs seçimleri öncesi uygulanan 3 dönem kuralına takılan Binali Yıldırım, Meclis kürsüsünden son kez hitap etti.

"İsmimiz ülkeye hizmet etmiş birisi olarak anılır"

Binali Yıldırım konuşmasında, "Dilerim ki ismimiz ülkeye hizmet etmiş birisi olarak anılır." cümlelerini sarf etti.

İstiklal Marşı okudu

Binali Yıldırım konuşmasının sonunda elinde Türk Bayrağı ile İstiklal Marşı’nın ilk kıtasını okudu sonrasında bayrağı öpüp başına koydu.

"Tüm milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum"

Binali Yıldırım'ın Meclis'te yaptığı son konuşmada öne çıkan satır başları şu şekilde:

Sizlerin şahsın aziz milletimizi hürmetle selamlıyorum. Milli egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. Bugün çocuklarımıza bayram olarak armağan eden Gazi Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve milli mücadelemizi yöneten bütün milletvekillerini saygıyla, rahmetle, şükranla yad ediyorum. İlk Meclisimizden bugüne kadar bu yüce çatı altında vekalet yönetimini üstlenen bütün milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

27. Yasama Yılı'nın bu son özel toplantısında yasama dönemi içerisinde hayatını kaybeden Deniz Baykal, Yakup Taş, İmran Kılıç, İsmet Uçma, Markar Esayan, Kazım Arslan ve Erdin Bircan milletvekillerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



Yine asrın felaketi olarak adlandırılan bilim adamlarınca bin yılda bir görülecek Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza da Rabbimden rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Depremde yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbimin izniyle devlet ve millet olarak dayanışmamız sayesinde yaralar süratle sarılıyor, hep beraber yeniden doğruluyoruz.

"Allah devletimizi ve milletimizi payidar kılsın"

Mübarek Ramazan bayramımızın 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı güne denk gelmesi çok manidar bir güzelliktir. Bu vesileyle aziz milletimizin her iki bayramını da yürekten tebrik ediyorum. Allah devletimizi, milletimizi payidar kılsın ve nice bayramlara, Ramazan bayramlarına ve nice 23 Nisan'lara kavuştursun.



Dünyanın hiçbir ülkesinde eşi olmayan 23 Nisan çocuk bayramı Türkiye'nin ve dünyanın bütün çocukları için kutlu olsun. Allah, Türkiye ve dünyanın bütün çocuklarının umudunu, geleceğini ve yüzünü güldürsün.

İstiklal Marşı'nın ilk dizesini okudu

Sözlerimizi tamamlarken yıllardır büyük Türkiye davasına beraber hizmet ettiğim bütün yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. Onların akıl teri sayesinde milletimize hizmet ettik, eserler verdik. Yüzümüz ak, alnımız açık oldu. Sizlere veda ederken diyorum ki, Allah milletimizi, devletimizi daima payidar kılsın. Türkiye düşmanlarına fırsat vermesin. Birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz dayanışma ruhumuz daim olsun.



'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak

O benimdir, o benim milletimindir ancak.'

Konuşması ayakta alkışlandı

Yıldırım, "Bayrakları asalım" diyerek sözlerini noktalarken konuşması da vekiller tarafından ayakta alkışlandı.