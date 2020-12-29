AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Parti kapatmanın faydası yok

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin, "Parti kapatmak yerine hazine yardımı kesmek ya da milletvekilliklerinin düşürülmesi gibi cezalar var." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

Turan, yeni yılda TBMM'ye getirmeyi planladıkları yasa teklifleri hakkında bilgi verirken, gazetecilerin gündeme ilişin sorularını da yanıtladı.

Bülent Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “HDP'nin kapatılması” çağrısına ilişkin bir soru üzerine, parti kapatmaların her zaman karşısında olduklarını söyledi.

"PARTİ KAPATMANIN BİR FAYDASI YOK"

Turan ayrıca, anayasa değişiklikleri ile birlikte Türkiye'de parti kapatmanın da zorlaştırıldığını anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti, Türkiye'de parti kapatmanın faydası olmadığından hareketle bu çalışmalara öncülük yaptı. Daha önce bizim de partilerimiz kapatıldı, kapatılan partilerin yerine yenisi kuruldu. Bu ülkeye zaman kaybettirmekten başka bir gündem haline gelmedi. Ancak Avrupa'nın kriterleri de, Türkiye'nin yasal kriterleri de hiçbir partinin terörle illiyetinin olmamasını zorunlu kılar.

"HAZİNE YARDIMI KESMEK GİBİ, TERÖRE SAHİP ÇIKAN VEKİLLERİN CEZA ALMASI GİBİ FORMÜLLER DE VAR"

HDP'nin bir siyasi parti gibi değil, bir terör örgütünün sözcüsü gibi davranmasından kaynaklı, yargı başta tüm kuruluşlar gereğini yapması lazım. Ancak bu yargı gereğini yapması lazım dediğimizde parti kapatmanın yanında hazine yardımını kesmek gibi, teröre sahip çıkan milletvekillerinin ceza alması,milletvekilliğinin düşürülmesi gibi ara formüller de var. Yargının tümünü değerlendirmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bu yargının kararı kararı kapatır mı ,ceza mı verir buna yargı karar versin, fakat dünyanın hiçbir yerinde devletini yıkmak isteyen bir partiye izin verildiği görülmemiştir.”