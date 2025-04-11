AK Parti hazırladı: 112'ye asılsız ihbara 15 bin lira ceza geliyor

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ÇAĞRI MERKEZLERİ YARDIMA KOŞTU

Her olayda ilk başvurulan adres olan 112 Acil Çağrı Merkezi, milyonlarca çağrıyla yardıma koştu.

Ancak tüm uyarılara rağmen geçen yıl yine milyonlarca asılsız ihbar yapıldı.

KANUN TEKLİFİ MECLİS'E SUNULDU

AK Parti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız aramalara yönelik kesilen para cezalarını artıran düzenleme başta olmak üzere 32 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

15 BİN LİRA CEZA GELİYOR

Teklife göre, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden, amacı dışında arayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere bin 500 lira, asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15 bin lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİMİZİN MAĞDUR OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklif ile 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız ihbarlara uygulanan idari para cezalarının artırılması öngörüldüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Bu merkezler ki toplumumuzu yakından ilgilendiriyor. Sağlıktan itfaiyeye, jandarmadan emniyet teşkilatına kadar toplumumuzun ihtiyaç duyduğu her anda müracaat ettiği bu merkezlerde, maalesef asılsız çağrıların son dönemlerde ciddi manada artış gösterdiğini görüyoruz. Bu çağrıları, haklı bir gerekçeye dayanmadan, tamamen o sistemi meşgul etmesinden dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mağdur olduğunu görüyoruz.

BİNLERCE ASILSIZ ÇAĞRI GELİYOR

2024 yılında 103 milyon çağrının yüzde 28'i, 2025'in ilk üç ayında 14,6 milyon çağrının yüzde 30'u asılsız olduğu gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtiliyor.