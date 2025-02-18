AK Parti hazırlıyor: Boşanma davalarına yeni formül

Haber Merkezi

Boşanma davaları, bazı durumlarda oldukça çekişmeli geçiyor.

Bu çekişmeli durumlardan ise en fazla aileler, çocuklar zarar görüyor.

AK Parti Grubu, boşanma davalarında süreci uzatan çekişmenin önüne geçmek için harekete geçti.

Nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi davalar, boşanma davalarından ayrılacak.

Önce çiftlerin boşanma davaları görülecek, sonrasında ise diğer davalar görülmeye başlanacak.

DAVALARIN KISA SÜREDE SONUÇLANMASI AMAÇLANIYOR

Amaç ise çekişme nedeniyle bir buçuk yıldan üç yıla kadar uzayabilen davaların kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak.

ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇALIŞILDI

Boşanma davalarının hızlı sonuçlanması formülü Adalet Bakanlığı tarafından çalışıldı ve AK Parti grubuna sunuldu.

Çalışmaya göre, ayrılık kararı alan çiftlerin önce boşanma davaları görülecek ve ayrılık kararı verilecek.

Ardından da davanın uzamasının ana nedenleri olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi konular ayrı davalarda görülecek.

SON ŞEKLİ VERİLECEK

AK Parti grubunun öneriye son şeklini vermek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

YENİ YARGI PAKETİ İÇİNDE YER ALACAK

Düzenlemenin aile hukukuna ilişkin hazırlanacak yeni bir yargı paketi içerisinde yer alması bekleniyor.

Paket içerisinde nafakaya ilişkin düzenlemenin olabileceği konuşuluyor. Nafakanın evlilik süresine göre verilmesi, nafaka bittikten sonra ise kadına sosyal yardım ödenmesi gündemde.