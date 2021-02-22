AK Parti İl Başkanlığı'nda Osman Nuri Kabaktepe dönemi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine Milli Görüş kökenli bir isim olan Osman Nuri Kabaktepe'nin geleceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatında yenilenme sürecini başlattı. İlçelerde yaşanan görev değişimlerinin ardından sıra il başkanlığı görevine geldi.

Erdoğan, İstanbul'daki bazı belediye başkanları ile bir araya geldi ve yeni isim hakkında istişareler yapıldı.

Görüşmelerin kamuoyuna yansımasının ardından; AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Şenocak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın @RTErdogan 'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ İSTANBUL OSMAN NURİ KABAKTEPE'YE EMANET

Bayram Şenocak'ın bu açıklamasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için oklar Osman Nuri Kabaktepe'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'u emanet etme kararı aldığı Osman Nuri Kabaktepe, Milli Görüş kökenli bir isim.

1 Aralık 1970 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Osman Nuri Kabaktepe, Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde birçok görev üstlendi.

MİLLİ GÖRÜŞ KÖKENLİ

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi olarak da siyasetin içerisinde yer alan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyesi.

Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekilliği görevini de devam ettiriyor.

Kabaktepe'nin AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine gelecek olmasının ardından gençlik fotoğrafları da sosyal medyada dolaşıma girdi.

Osman Nuri Kabaktepe'nin İstanbul'daki görevi, AK Parti'nin Saadet Partisi'ne de bir sinyali olarak algılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk arasındaki görüşmenin ardından Saadet Partisi ile AK Parti arasında ittifak olacağı gündemdeydi.