AK Parti ile MHP seçim barajı konusunda çalışmalara başladı

Ortak görüşmelerde 2 farklı seçenek masaya yatırıldı. Seçime tek başına giren parti ile ittifak içerisinde olan partilerin baraj sınırı farklı olabilir.

Seçim yasasının değiştirilmesi konusunda beklenen adım atılıyor.

AK Parti ile MHP heyetleri arasında sıkı bir çalışma başlatıldı.

12 Eylül darbesinin ürünü olan yüzde 10'luk seçim barajını yeniden değerlendirmeye alan taraflar, 2 alternatif üzerinde durmaya başladı.

SEÇİM BARAJI YÜZDE 7'YE ÇEKİLEBİLİR

Yapılan çalışmalara göre; seçim barajının yüzde 5 ile 7 seviyesine düşürülmesi gündemde.

Seçim barajının yüzde 5 seviyesine kadar düşürülme ihtimali, Meclis'e girmek için büyük çaba gösteren partilerde heyecana neden oldu.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK İHTİMALİ

Seçim barajı yüzde 5 seviyesine kadar düşerse, küçük partiler arasında üçüncü bir ittifakın da önü açılmış olacak.

Kulislerde konuşulanlara göre; İyi Parti önderliğinde, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi bir araya gelip yeni bir ittifak oluşturabilir.

İTTİFAK İLE SEÇİME GİREN PARTİYE FARKLI BARAJ

AK Parti ile MHP heyetleri arasındaki çalışmalarda gündeme gelen ikinci seçenek ise, ittifak içindeki uygulanan baraj.

Seçimlere tek başına giren bir parti için baraj yüzde 5 seviyesinde olurken ittifakla giren parti için bu seviyenin yüzde 12 olabileceği üzerinde de duruldu.

Bilindiği üzere mevcut sistemde ittifak oylarının yüzde 10 seviyesini geçmesi durumunda ittifak içerisindeki tüm partiler seçim barajını aşmış sayılıyordu.