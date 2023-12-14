AK Parti ile MHP'de ortak aday çıkarılacak iller belli oldu

Partilerde yerel seçim hazırlıkları hızlandı...
AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın yerel seçim iş birliği görüşmelerinde yaklaşık 45 gün geride kaldı.
Bugüne kadar 10 kez bir araya gelen heyetlerin gelecek hafta çalışmayı tamamlaması bekleniyor.
Partiler mutabık kaldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki son görüşmede hangi illerde nasıl bir iş birliği yapılacağı konusunda anlaşma sağlanmıştı.
Bu görüşmede, 2019 seçimlerinde ayrı ayrı aday çıkardıkları için muhalefetin kazandığı il belediyelerinde, aynı sonuçla karşı karşıya kalınmaması için, iş birliği yapılması kararlaştırılmıştı.
Ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden sonra iki partinin kurmayları illeri belirleme konusunda çalışmalarına devam ederken ittifaka yönelik ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı.
İHA'nın haberine göre, iki parti arasındaki görüşmelerde son noktaya gelindi.
30 büyükşehirde ittifak
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde “ortak aday” ile seçime gireceği öğrenildi.
Adana'da AK Parti adayı desteklenecek
Alınan bilgilere göre, Adana’da AK Parti’nin aday çıkarması ve MHP’nin ise aday çıkarmayarak desteklemesi bekleniyor.
Mersin ve Manisa'da MHP adayı
CHP’de olan Mersin ve Manisa Büyükşehir belediyesi için ise AK Parti aday çıkarmayarak MHP’nin adayına destek vereceği belirtiliyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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