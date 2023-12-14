AK Parti ile MHP'de ortak aday çıkarılacak iller belli oldu Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti ve MHP kurmayları, Cumhur İttifakı olarak seçime birlikte girecekleri illeri belirleme noktasında sona geldi. Bu kapsamda 30 büyükşehirde MHP ve AK Parti ortak aday çıkaracak.

İHA

Partilerde yerel seçim hazırlıkları hızlandı...

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın yerel seçim iş birliği görüşmelerinde yaklaşık 45 gün geride kaldı.

Bugüne kadar 10 kez bir araya gelen heyetlerin gelecek hafta çalışmayı tamamlaması bekleniyor.

Partiler mutabık kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki son görüşmede hangi illerde nasıl bir iş birliği yapılacağı konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Bu görüşmede, 2019 seçimlerinde ayrı ayrı aday çıkardıkları için muhalefetin kazandığı il belediyelerinde, aynı sonuçla karşı karşıya kalınmaması için, iş birliği yapılması kararlaştırılmıştı.

Ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden sonra iki partinin kurmayları illeri belirleme konusunda çalışmalarına devam ederken ittifaka yönelik ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, iki parti arasındaki görüşmelerde son noktaya gelindi.

30 büyükşehirde ittifak

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde “ortak aday” ile seçime gireceği öğrenildi.

Adana'da AK Parti adayı desteklenecek

Alınan bilgilere göre, Adana’da AK Parti’nin aday çıkarması ve MHP’nin ise aday çıkarmayarak desteklemesi bekleniyor.

Mersin ve Manisa'da MHP adayı

CHP’de olan Mersin ve Manisa Büyükşehir belediyesi için ise AK Parti aday çıkarmayarak MHP’nin adayına destek vereceği belirtiliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)