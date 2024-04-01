AK Parti ilk kez Adana ve Mersin'de ilçe kazanamadı

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Yerel seçimlerde oyunu kullanan Türkiye, tercihini yaptı.
Bazı illerde sürprizler olurken, Adana ve Mersin ise şaşırttı.
Bu illerde AK Parti, ilk defa ilçe kazanamadı.
Adana’da, CHP‘nin adayı Zeydan Karalar ve Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yarıştı. Seçimi Karalar kazandı.
AK Parti'nin kazandığı ilçe olmadı, MHP 4 ilçe aldı
Kentte CHP 9, MHP 4, YRP 1 ve bir bağımsız aday 1 belediye kazandı.
Mersin’de ise CHP’nin adayı Vahap Seçer kazandı. Kentte CHP 7, MHP 3, İyi Parti 2 ve DEM Parti 1 ilçe kazandı.
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