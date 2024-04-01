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AK Parti ilk kez Adana ve Mersin'de ilçe kazanamadı

AK Parti ilk kez Adana ve Mersin'de ilçe kazanamadı Yerel seçimlerin ardından sandıkların neredeyse tamamı sayılırken AK Parti, uzun yılların ardından Adana ve Mersin'de ilçe kazanamamış oldu.