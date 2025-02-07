AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak

Haber Merkezi

AK Parti'de kongre süreci devam ediyor.

İl kongrelerinde bugünkü durak ise İstanbul olacak.

İstanbul'da önce 39 ilçede AK Parti ilçe başkanları ve yönetimleri belirlendi.

Şimdi gözler, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne çevrildi.

GÖREVİ ABDULLAH ÖZDEMİR'İN ALMASI BEKLENİYOR

Kongre, Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 15.00'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongreye katılacak.

Kongrede, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin görevi Abdullah Özdemir’e devretmesi bekleniyor.

Abdullah Özdemir de yeni dönemde var olan çalışmaların üzerine yeni nitelikli çalışmalar katarak davaya sahip çıkacaklarını belirtti. Özdemir, Osman Nuri Kabaktepe'ye teşekkür etti.

600 DELEGE OY KULLANACAK

AK Parti İstanbul İl Kongresi'ne 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Kongrede 600 delege oy kullanacak.